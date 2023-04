Siracusa, Garozzo a carte scoperte: nomina Valeria Troia assessora della sua squadra

"In queste ore sono state tante le attestazioni di stima ricevute e ringrazio per la fiducia accordatami da Giancarlo Garozzo con la sua indicazione come possibile assessore della sua squadra. Avendo condiviso un pezzo del suo cammino amministrativo conosco bene la sua capacità politica e di gestione della cosa pubblica. Sono convinta che mai come in questo momento alla città serva un Sindaco capace di ricostruire un forte dialogo con le forze politiche e con la città tutta, alla luce della sfida che Siracusa dovrà affrontare nella programmazione e gestione delle tante risorse comunitarie in arrivo". A affernarlo è Valeria Troia, con un passato nell'esecutivo dell'ex sindaco di Siracusa, il personaggio politico che ha combattuto contro il 'Sistema Siracusa'. L'obbiettivo del primo sindaco 'renziano' è di arrivare al turno di ballottaggio, forte delle sue quattro liste che lo sostengono". Ancora Valeria Troia: "Per questo sosterrò personalmente la sua decisione di tornare a spendersi per questa città e la campagna elettorale che ci approssimiamo ad affrontare. Purtroppo il mio percorso professionale non mi consente oggi di poter ricoprire ruoli politici, per cui supporterò Giancarlo e la squadra da cittadino e da professionista contribuendo al progetto e mettendo a disposizione contenuti e competenze acquisite in questi anni. Le opportunità offerte dal PNRR rappresentano il futuro di questa città e bisogna sfruttarle attraverso una seria programmazione amministrativa che guardi ai cittadini e non resti al chiuso di un palazzo. Siracusa - conclude Troia - dovrà rialzarsi e ciò potrà avvenire soltanto con il lavoro quotidiano di quanti intenderanno mettersi a disposizione e al servizio di questa comunità e il mio impegno è ancora da questi presupposti che intende ripartire".