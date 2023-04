Metro, invitate le imprese per l'ultimo tratto della Misterbianco - Paternò

Proseguono speditamente a Catania i lavori per arrivare all'affidamento dei lavori dell'ultimo tratto, Misterbianco-Paternò, della metropolitana, 11,5 chilometri attraverso tre Comuni: Misterbianco, Belpasso (con la frazione di Piano Tavola) e Paternò. Intanto è partita la seconda fase della gara per l'affidamento dei lavori; la Ferrovia Circumenea ha inviato gli inviti alle imprese che ne hanno fatto richiesta e che ora avranno tempo fino al prossimo 15 maggio per presentare le offerte. Per presentare le fasi del programma è in programma lunedì 17 aprile alle 11 una conferenza stampa presso il salone'Casa La Rosa', nella frazione di Piano Tavola a Belpasso alla presenza, tra gli altri, dello stesso Ciancitto, del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, del deputato regionale Giuseppe Zitelli e del direttore generale di Ferrovia Circumetnea Salvo Fiore. "Si va avanti speditamente senza intoppi - evidenzia il deputato nazionale Francesco Ciancitto - segno che il lavoro svolto dalla Ferrovia Circumetnea è fatto bene ed ha uno scopo chiaro: raggiungere l'obiettivo di completare l'intera tratta daPaternò fino all'aeroporto di Catania". Ciancitto ricorda come nell'ottobre del 2022, al suo insediamento alla Camera, la gara rischiò di saltare per insufficienza di fondi. "Siamo riusciti - continua Ciancitto - ad evitare per un soffio che tutto svanisse. E' stata una corsa contro il tempo m aci siamo riusciti. Questo grazie al Governo Meloni e al presidente del Senato Ignazio La Russa, che hanno messo a disposizione le somme mancanti e a tutti i sindaci del comprensorio etneo che hanno risposto al mio appello".