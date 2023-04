Martedì a Floridia i funerali di Sergio Valenti morto suicida in campagna

Verranno celebrati martedì 11 aprile alle 11 in chiesa Madre a Floridia, i funerali di Sergio Valenti, morto due giorni fa, all'età di 53 anni, nella campagne di contrada Baiona per suicidio. Valenti, con burrascoso passato giuidiziario, viveva da solo dopo la moglie lo aveva allontanato da casa per i suoi modi violenti. Così Valenti ha deciso di chiudere con la vita impiccandosi.

Nel gennaio del 2021, il venditore ambulante di Floridia era stato arrestato 3 volte in un giorno. Si era presentato al Municipio con un coltello ed aveva minacciato il sindaco Marco Carianni . Era disperato ed al primo cittadino gli aveva chiesto di trovargli un posto di lavoro. Martedì i suoi tre figli gli daranno l'ultimo saluto. Sarà la fine di una vita sregolata.