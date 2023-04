Bomba carta davanti casa di una sindaca del Salernitano

Una bomba carta è esplosa la scorsa notte in via Ferrentino, nel comune di Castel San Giorgio (Salerno), danneggiando il portone dell'edificio in cui vive la sindaca Paola Lanzara.

Non si registrano feriti ma sono rimaste coinvolte nello scoppio anche alcune auto parcheggiate lungo la strada.

L'episodio segue di 24 ore quello analogo verificatosi a pochi chilometri di distanza, dove un altro ordigno artigianale è scoppiato dinanzi all'abitazione del sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano. Sono in corso le indagini, anche per verificare se i due fatti siano collegati.

"Si faccia chiarezza su questi episodi e su quelli dei mesi scorsi ai danni degli amministratori locali del comprensorio.

Lavoriamo tra mille difficoltà. Abbiamo bisogno del sostegno concreto dello Stato", ha scritto Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano sul Sarno.