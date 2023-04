La vertenza dei lavoratori ex Prosat Floridia, una Pasqua amara. Il PCI: vanno riassunti

"Per gli 8 Lavoratori INVISIBILI sarà una Pasqua Amara. Vanno Riassunti e Vanno tenuti in considerazione nell’imminente cambio di Cantiere da Tekra a Igm. Il Partito comunista italiano, ritiene indispensabile tenere alta l’attenzione sulla vertenza dei lavoratori ex Prosat Floridia, della raccolta dei rifiuti solidi urbani, nella quale 8 lavoratori continuano ad essere inspiegabilmente invisibili: a Capodanno il cantiere di Floridia è passato sotto la gestitone della Tekra, ed a seguito della recente sentenza del Tar, si aspetta a breve il passaggio di cantiere a favore della vincitrice della gara settennale l’Igm, motivo per cui con il presente comunicato riteniamo necessario richiamare l’attenzione del Sindaco di Floridia, Marco Carianni e della sua giunta, del consiglio comunale, delle organizzazioni sindacali tutte, della Tekra e della Igm, in quanto è ormai di dominio pubblico che a capodanno 8 lavoratori, diciamo erroneamente, sono stati esclusi dal passaggio di cantiere: tre andavano considerati a tempo indeterminato perché, alla data degli incontri tenutisi a Dicembre 2022 erano ancora in forza e avevano abbondantemente superato le 240 giornate lavorative, uno dei tre munito di patente mezzi pesanti ( infatti è incorso ricorso per tutti e tre), gli altri quattro lavoratori (di cui 1 con patente mezzi pesanti) con contratto in scadenza al 31 Gennaio, andava fatto completare loro il contratto e poi verificare a scadenza l’eventuale possibilità di rinnovo ed infine l’unica lavoratrice donna che operava da oltre due anni con contratto co.co.pro poteva tranquillamente continuare a svolgere la sua mansione.

Come più volte evidenziato, da gennaio ad oggi, nel cantiere di Floridia sembrerebbero lavorare oltre ai 34 ex-prosat, ulteriori 7/8 lavoratori arrivati da Siracusa, ed in particolare 2 capi squadra, 2 autisti, quattro lavoratori per il diserbo e altre necessità ed inoltre si continua a ricorrere ad ore di lavoro straordinario per far fronte ai servizi previsti, quindi si continuano ad utilizzare lavoratori da Siracusa e si ricorre agli straordinari invece di dare la priorità agli 8 lavoratori, come mai? Il Partito Comunista Italiano resta al fianco di questi 8 lavoratori, senza con ciò aver mai voluto invadere le prerogative delle organizzazioni sindacali, a cui da mesi chiediamo semplicemente di ricordarsi che del cantiere di Floridia fanno parte anche Salvatore, Sebastiano, Giovanni, Gianpaolo, Gianluca, Antonio, Sebastiano e Virginia".