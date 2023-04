Calcio di Eccellenza. Il Modica batte il Mazzarrone ( 1 a 0 ) grazie al solito Agodirin e spera ancora nei play off

Modica-Mazzarrone: 1-0

Marcatore: Agoridin al 41’ st

Modica: Incatasciato, Musso (1′ st Carpinteri), Guerci (13′ st Vindigni), Misseri, La Cognata, Scrugli, Pappalardo (13′ st Falco), Sangarè, Agodirin, Mincica, Prezzabile( 38′ st Lorenzo) .All. Betta

Mazzarrone: Criscione, Dieme (42′ st Dieli), Bellomo (44′ st Gravina), Puglisi, Kieling, Tomasello (24′ st Gomez), Tomarchio, Garufi (24′ st Belecco), Bha (48′ st Basso), Lo Giudice. All. Costanzo

Arbitro: Longo di Catania

Note: 36′ st espulso Kieling per doppia ammonizione.

Il Modica batte il Mazzarrone con un gol del solito Agodirin ad una manciata di minuti dal termine e riaccende le speranze per conquistare un posto nei play off grazie alla sconfitta del Taormina. Non sarà un'impresa facile perchè il Modica dovrebbe fare almeno un punto nella gara di domenica prossima sul campo della Nuova Igea, capolista con una lunghezza di vantaggio sul Siracusa. E la Nuova Igea vorrà festeggiare la promozione diretta in serie D.

Nella gara con il Mazzarrone il Modica ha fatto il suo dovere e il successo è stato un ottimo regalo ai tifosi che, per tutta la stagione, non hanno mai abbandonato i loro beniamini. Il gol ha messo ancora una volta in evidenza la generosità di Agodirin che, in semirovesciata, ha girato in rete un cross da calcio d'angolo battuto da Mincica.