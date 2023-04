Nuoto, medaglia d'argento a Riccione per l'atleta di Floridia Giorgia Moceo

La nuotatrice di Floridia, Giorgia Moceo si fregia di un'altra medaglia. L'Atleta in forza alla Sun di Siracusa, ha conquistato nella vasca di Riccione, la medaglia d'argento nelle 200 metri, stile Farfalla. Straordinaria la prestazione di Giorgia al Criteria 2023, la più importante manifestazione italiana nel settore giovanile di nuoto. In vasca piccola, la nuotatrice di Floridia ha fatto registrare il tempo di 2'25'42. Nella gara in terra di Romagna è stata l'unica ragazza siciliana a salire sul podio.