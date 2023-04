La Siria lancia 6 razzi contro Israele: immediata la risposta

Sono stati sei, in due differenti fasi, i razzi lanciati dal sud della Siria la notte scorsa verso le Alture del Golan in Israele. Lo ha detto il portavoce militare, secondo cui tre sono caduti in territorio israeliano. In risposta, l'esercito ha attaccato una prima volta in Siria con artiglieria e droni i lanciatori dei razzi. Successivamente, l'aviazione ha colpito altri obiettivi tra cui un compound militare della Quarta divisione dell'esercito siriano, sistemi radar militari e posti di artiglieria.