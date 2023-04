Quarta notte tranquilla per Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

Quarta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, che si prepara ad affrontare la giornata di Pasqua ancora ricoverato al primo piano sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano dove si trova per una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. La notte del leader 86enne sarebbe stata "tranquilla" come assicurano fonti dell'ospedale, circostanza che accresce l'ottimismo di famigliari e amici. Peraltro, come annunciato ieri a sorpresa dal professore Alberto Zangrillo, Berlusconi sta reagendo bene alla terapia, ha detto il primario di rianimazione replicando cosi' alle voci discordanti circolate nelle ultime ore.

Al momento e' escluso che oggi l'ospedale emetta un bollettino, stando a quanto si apprende; si attendono invece le consuete visite dei parenti che da mercoledi' non hanno mai saltato un giorno. Anche ieri e' tornato il fratello Paolo, che e' stato il primo ad arrivare, i figli Luigi, Marina e Piersilvio. E ancora l'amico di una vita, il presidente Mediaset Fedele Confalonieri per il terzo giorno consecutivo. Prima volta per Gianni Letta, il fedelissimo consigliere politico che, scegliendo una metafora pasquale, ha voluto confortare tutti: "La strada della rinascita, se non della risurrezione, e' imboccata". Il tutto mentre timori e attenzioni, anche mediatiche, apparentemente continuano a calare: dopo cinque giorni si ha iniziato ad assottigliarsi il numero di giornalisti chiamati ad affollare i cortili dell'ospedale cosi' come stanno cambiando le aperture dei giornali a lui dedicate, con la notizia via via spodestata da altro sulle principali homepage e prime pagine.