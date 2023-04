Gli auguri di Pasqua dell'arcivescovo di Siracusa in un video messaggio

"Auguro a tutti di vivere una Santa Pasqua con sentimenti di fede, speranza e carità. Con sentimenti di fede per sprofondare sempre più nel mistero pasquale di Cristo, per partecipare al suo dono di essere trasferiti nel regno di giustizia, di pace e di amore e per incarnare la nostra testimonianza nella storia e nella vita di ogni giorno.

Con sentimenti di viva speranza per lasciarci condurre dal Signore, illuminare da Lui e impegnarci a compiere anche attraverso le urgenze della storia, le sfide della vita, ciò che il Signore vuole farci sperimentare e compiere per noi, in noi e attraverso di noi. Con intima carità per potere crescere sempre più nella vera comunione con il Signore e nell’esercizio della carità sociale, con l’impegno di ricercare la pace, l’unione e costruire la civiltà dell’amore, auguro a tutti una Santa Pasqua di pace, bene e gioia.". Così l'arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto nel video messaggio di Pasqua