Pallamano, serie B. Lo Scicli Social Club "affonda" sul parquet di Alcamo: finisce 43 a 23

ALCAMO – SCICLI SOCIAL CLUB 43-23 (PT 17-7)

ALCAMO: Crimatopoulos, Lipari (1), Saitta (14), Fagone (2), Riccobono (4), Dattolo (6), Grizzo, Randes (8), Orlando, Scirè (2), Vaccaro (1), Pizzitola (2), Giacalone (3), Esposito. Allenatore.: Benedetto Randes.

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ficili (1), Ballaera (4), Marino G. (2), Marino B. (3), Carbone (5), Costa, Ciavorella (6), Nakoue (1), Dina (1), Plaku.

Allenatore: Luigi Ciavorella.

ARBITRI: La Neve e Pollaci.

Lo Scicli Social Club è incappato nella seconda sconfitta consecutiva sul campo dell’Alcamo. Niente da fare per il volenteroso team di Ciavorella, che ha fatto registrare in questa gara diverse assenze pesanti.

Il match è cominciato molto bene per la compagine di casa che è andata a segno a ripetizione mettendo la partita sui binari del successo con un parziale di 11-2. La reazione del team sciclitano è stata tardiva, giungendo verso a fine del primo tempo, che si è chiuso sul 17-7.

Nella ripresa il canovaccio del gioco non è cambiato con i padroni di casa che hanno fatto la parte del leone concedendo poco agli ospiti che hanno fatto quello che hanno potuto, ma si sono dovuti inchinare davanti ad un avversario determinato, esperto e cinico.

“Sapevamo della forza dell’avversario – ha spiegato il massimo responsabile del sodalizio gialloverde Carmelo Ficili - , noi abbiamo provato a fare la nostra partita, ma il campo ha evidenziato il divario tecnico tattico delle due compagini”. Lo stesso, poi, ha continuato: “Il passivo è stato pesante, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. La circostanza ci è servita per mandare in campo alcuni under sui quali noi puntiamo molto. Dovremo lavorare tanto per migliorare le criticità palesate nelle ultime due gare. Non è un periodo facile, ne siamo consapevoli. Comunque, sono ben altre le partite da vincere a tutti i costi”. “Il nostro obiettivo a questo punto è mantenere ben salda la terza posizione in classifica – ha concluso – . Come matricola del torneo questo piazzamento ci da soddisfazione e la forza di continuare a lavorare con impegno”.