L’Associazione Ragusani nel Mondo con il Direttivo UNAIE ricevuta alla Farnesina

Il Direttivo Unaie (Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigrati), guidato dal presidente Oscar De Bona, ha incontrato l’on. Giorgio Silli, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Della delegazione faceva parte anche Sebastiano D’Angelo, in rappresentanza dell’Ass. Ragusani nel Mondo, nonché componente del Direttivo Nazionale dell’Unaie. Un incontro in cui è stato presentato al Sottosegretario un documento programmatico composto da 15 punti, che vanno dalla promozione del “Made in Italy” allo sviluppo di azioni sinergiche per l’attrazione di investimenti dall’estero in Italia; un particolare rilievo è stato dato alla necessità di mettere in atto una vera azione per il rientro dei “cervelli in fuga” e all’auspicio che l’Italia possa essere un Paese attrattivo anche per gli stessi discendenti italiani.

«Ringrazio il Sottosegretario Silli per il suo interessamento e per il suo diretto ascolto – le parole del presidente Unaie, Oscar De Bona – all’operatività delle nostre Associazioni. Sono la voce delle comunità italiane all’estero e per noi è un orgoglio rappresentarle».

Presenti all’incontro anche la presidente onoraria Ilaria Del Bianco, la vice presidente Stefania Schipani e il consigliere Paolo De Gavardo.

Da tutti la volontà di creare un rapporto diretto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.