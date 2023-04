Lions Club Lentini, continua l'attività di sostegno accanto alle Caritas del territorio

Continua l’attività “We serve” del Club Lions di Lentini di essere accanto alle Caritas e agli enti di sussistenza per aiutare le fasce deboli. Nei giorni scorsi il sodalizio lentinese guidato dal Presidente Angelo Lopresti si è mosso in due direzioni, ha donato generi alimentari da destinare a chi ha più bisogno in vista delle festività pasquali all’associazione San Vincenzo e alle Caritas dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte. E ha organizzato un incontro di sensibilizzazione aperto al pubblico, lo scorso sabato sera nell’aula magna del liceo classico Gorgia di Piazza degli studi, per affrontare il problema, con il direttore della Caritas diocesana don Marco Tarascio e la delegata distrettuale del Lions “Area Fame” Antonella Bona. E' stata realizzata la piattaforma informatica della solidarietà. Quest’anno è di 396 tonnellate il bilancio della colletta alimentare che lo scorso sabato 26 novembre 2022 è stata organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare con il supporto dei soci di ben 74 Lions Club e 24 Leo Club della Sicilia. Un vero record.