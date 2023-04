Modica, beni comuni: Consiglio comunale per approvare il regolamento

"Il momento tanto atteso è arrivato: martedì 11 aprile alle ore 19 si terrà il Consiglio comunale in cui i nostri rappresentanti potranno approvare il Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni". Lo afferma una nota di "Modicaltra - spazio di comunità". Si tratta - afferma il documento - di un momento che ci sta particolarmente a cuore poiché è dalla scorsa estate che tra assemblee, petizioni e incontri istituzionali ci siamo battuti – insieme a tanti cittadini e associazioni - perché anche Modica si dotasse di questo Regolamento. Si tratta, in sintesi, di uno strumento che sarà nelle mani di qualsiasi cittadino/a - associazione - gruppo informale che voglia occuparsi della cosa pubblica ed immaginare nuove vite per spazi abbandonati o sottoutilizzati nell’interesse della comunità. Lo scorso ottobre la Conferenza dei capigruppo ha espresso unanimemente parere favorevole e, dopo il vaglio di Segretario Generale e Commissaria, anche le Commissioni consiliari hanno approvato il testo del Regolamento.