Vela, si chiude la regata Open Skiff di Sferracavallo: i siciliani restano al palo

Dopo dieci prove in tre giorni si è conclusa la seconda edizione della regata nazionale Open Skiff che si è disputata nel golfo di Sferracavallo a Palermo. Tre le categorie in gara fra under 12, 15 e 17. Fra gli under 12 il successo è andato a Sviatoslav Yasnolobov del Club nautico Rimini che ha preceduto Lapo Manigrasso del Circolo della vela Talamo e Sabrina Italia Celozzi del Circolo nautico Procida. Fra gli under 15 a vincere è stato Enrico Loi del Circolo velico windsurfing club Cagliari davanti al suo compagno di club Antonio Simbula. Terzo Matteo Attolico del Circolo nautico Procida. In gara negli under 15 anche la tredicenne indiana Anandi Nandan Chandavarkar che però non è riuscita ad andare oltre il nono posto. La promessa della vela internazionale,tesserata per il Royal Bombay yacht club era alla sua prima regata italiana. Fra i timonieri under 17 vittoria per Niccolò Giomarelli delCircolo velico Castiglionese. Al secondo posto Domenica Schiano del Circolo nautico Procida. Terza Giulia Sinibaldi del Circolo della vela Talamo. Le condizioni marine hanno permesso la disputa di tutte e quattro le prove in programma venerdì e sabato, mentre oggi ne sono state disputate solamente due. "Vedere il golfo di Sferracavallo colorato di vele - ha detto il presidente del Circolo velico Sferracavallo Giuseppe Giunchiglia - sentire accenti diversi e regatare in serenità ci ripaga degli sforzi organizzativi di una competizione nazionale e di prestigio come questa. Il successo di una regata è il frutto di una sinergica collaborazione tra più attori. I miei ringraziamenti vanno dunque alla Fiv, alla classe Open Skiff, a tutti i giudici, ai coach e all'infaticabile staff del Circolo velico Sferracavallo".