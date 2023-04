Gli sbarchi non fermano l'esodo di turisti a Lampedusa

Milanesi, romani, ma anche tanti siciliani e qualche straniero. Esordio primaverile più che soddisfacente per Lampedusa che, in questi giorni di festività pasquali, risulta essere meta di centinaia e centinaia di turisti.

Almeno 500 i turisti che stanno riempendo gli hotel e i ristoranti della più grande delle isole Pelagie, nonostante le notizie degli sbarchi di migranti.

"E' un buon risultato, malgrado le temperature non siano ancora quelle primaverili, il numero di turisti che stiamo registrando per questa Pasqua - dice il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, - è veramente soddisfacente. Le nostre isole vivono di turismo e i dati di questi giorni sono veramente un buon inizio per la stagione 2023".