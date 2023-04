Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta romanzo di Giusy Sciacca "D'amore e di rabbia"

"Non ho scritto un romanzo sulle donne siciliane, ma una storia corale che trascina una complessità di istanze esistenti allora come adesso». A dichiararlo a "Gazzetta del Sud" è la scrittrice di Lentini Giusy Sciacca a proposito del suo primo romanzo "D’amore e di rabbia» (Neri Pozza pp.224, 18 euro). Traendo spunto da un sanguinoso fatto di cronaca, poi sepolto dalla polvere, la scrittrice siciliana ambienta il racconto nel primo Novecento fra Catania e Lentini, «fra il biennio rosso e l’avvento del fascismo», chiamando sulla pagina Maria Giudice – "figura illustre del sindacalismo e del femminismo, madre di Goliarda Sapienza» – e dando vita ad una protagonista, Amelia Di Stefano, che scoprirà il lato amaro della libertà, «una donna fuori posto, non un’eroina, l’istantanea della condizione femminile nel suo tempo» che dovrà compiere una scelta cruciale".

Giusy Sciacca sarà ospite di un altro interessante pomeriggio letterario della Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto, a Palermo, sabato 15 aprile, alle 17,30, per parlare del suo romanzo "D'amore e di rabbia". A dialogare con Giusy Sciacca sarà il titolare della Libreria Tante Storie, Giuseppe Castronovo.