Salemi conquista il terzo posto nel concorso "Borgo dei Borghi 2023"

Terzo posto per Salemi nel contest 'Borgo dei Borghi 2023', legato alla trasmissione di Rai3 'Kilimangiaro'. La cittadina in provincia di Trapani, che dal 2016 è inserita nel club dei Borghi più belli d'Italia, rappresentava la Sicilia nella gara vinta da Ronciglione (Lazio) e che ha visto al secondo posto Sant'Antioco (Sardegna). "Un ottimo risultato, del quale andiamo orgogliosi - commenta il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -, anche in considerazione del fatto che il nostro borgo è stato il più votato dal pubblico. Da tempo scommettiamo sulla cultura e sulla bellezza offerte dalla nostra Salemi e questo terzo posto conferma la bontà della nostra intuizione. Rai3 e la trasmissione Kilimangiaro sono stati un'altra vetrina importante per il nostro territorio, che ha tanto da offrire. Ci aspettiamo un grande ritorno nel numero delle presenze turistiche e di potenziali nuovi concittadini che vorranno comprare una casa qui, ma anche di possibili investitori che vorranno scommettere nel nostro borgo".

La candidatura di Salemi a Borgo dei Borghi 2023 ha ricevuto il sostegno di tanti testimonial ufficiali: dalla ballerina Alessandra Tripoli alla conduttrice tv Giusi Battaglia, passando per la cantante Simona Molinari, l'attrice Viviana Lombardo e il comico Leonardo Fiaschi. "Complimenti a Ronciglione per la vittoria finale - aggiunge Venuti -. Un ringraziamento doveroso a chi ha sostenuto il nome di Salemi, e tra questi anche Fiorello, così come a chi si è impegnato nel promuovere l'immagine della nostra città e ai tanti che ci hanno scelto come Borgo dei Borghi 2023. Continueremo a lavorare sul versante della promozione turistica e della valorizzazione del territorio".

Sono 4 i borghi siciliani che negli anni passati hanno conquistato il titolo di "Borgo dei Borghi": Gangi, Petralia Soprana, Montalbano Elicona e Sambuca. E proprio a Sambuca si svolgerà dal 14 al 16 aprile prossimi l'Assemblea nazionale dei Borghi più belli d'Italia che per la prima volta si terrà in Sicilia.