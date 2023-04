Bronte, più di 400 visitatori al Castello Nelson nel giorno di Pasquetta

La giornata grigia e piovosa non lasciava presagire nulla di buono, ma alla fine il fascino inglese del Castello Nelson di Bronte. In occasione della prima giornata di festa dopo la riapertura, più di 400 turisti hanno scelto come meta l’antico maniero, visitando l’interno del Castello che ospita le camere private degli eredi dell’Ammiraglio.

“Visto le previsioni meteo – dice il sindaco di Bronte, Pino Firrarello – temevamo che la visita al Castello venisse rinviata alle prossime ed imminenti giornate di festa. Del resto con la pioggia non sarebbe stato possibile visitare come si dovrebbe i meravigliosi giardini. Invece già di buon mattino sono stati tantissimi i visitatori provenienti da tutta la Sicilia orientale ad arrivare da noi. Alla fine ne abbiamo contato più di 400. I visitatori che hanno trovato un gruppo di accompagnatori preparati. Sono gli impiegati del Comune che hanno deciso di trascorrere il giorno di Pasquetta al lavoro, pur di dare ai turisti l’assistenza necessaria".