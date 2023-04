Modica, carambola di auto sulla statale 194: il bilancio è di quattro feriti

Quattro feriti, per fortuna in maniera non grave: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 194 Pozzallo-Modica, in territorio di Modica. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, tre auto: una Fiat 500, una Nissan Micra e una Giulietta Alfa Romeo. Il traffico ha subito forti rallentamenti anche perchè l'incidente si è verificato in concomitanza con l'orario di rientro dalle località di mare. I feriti sono stati ricoverati all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica. Sul posto sono intervenuti, oltre alle ambulanze del 118, i carabinieri, una volante della Polizia e gli agenti della Polizia locale di Modica.

(Foto Franco Assenza)