A Lampedusa ripresi gli sbarchi e i naufragi, arrivati oltre tremila migranti

Tragico fine settimana di Pasqua nelle acque del Mediterraneo, dove si sono intensificate le segnalazioni di barche in avaria e migranti in cerca di aiuto, con un crescendo di attività dei soccorritori che da venerdì a lunedì ha consentito di trarre in salvo circa 2.000 persone alle quali si sono aggiunti altri 1.200 migranti per i quali le operazioni di soccorso sono tutt'ora in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria.

Trentotto sono invece le vittime di due naufragi, uno al largo della Tunisia e l'altro in acque sar maltesi, e 18 i dispersi. Migranti, da venerdi' circa 2mila persone soccorse dalla Guardia costiera.

Proprio i due salvataggi nella giornata di Pasquetta sono stati i più complessi, visto che hanno riguardato circa mille e duecento persone.

La Guardia Costiera è intervenuta per soccorrere due grossi barconi: un peschereccio con 800 migranti a bordo, situato a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, e un'altra imbarcazione con 400 a bordo in area Sar italiana a 170 miglia a Sud-Est di Capo Passero, segnalata da Alarm Phone che fin dalla giornata di Pasqua aveva lanciato l'allarme. Le operazioni di salvataggio a sud-est di Siracusa sono state coordinate da Nave Peluso con il supporto di tre motovedette Sar classe 300 e l'assistenza di una nave mercantile presente in zona; l'intervento a Sud Est di Capo Passero è stato invece gestito da Nave Diciotti con l'ausilio di due unità mercantili di assistenza. A supporto delle operazioni di ricerca e soccorso di questi giorni stanno partecipando anche mezzi aerei di Guardia Costiera e di Frontex.

Finita la tregua concessa dal maltempo, sono dunque riprese a pieno ritmo le partenze dei migranti verso le coste italiane, come dimostrano gli oltre 40 barchini giunti a Lampedusa negli ultimi tre giorni, per un totale di quasi duemila persone. Tra loro c'erano anche i superstiti di un naufragio in acque maltesi che, a detta dei testimoni, avrebbe causato la morte di almeno 18 migranti, al momento ancora dispersi.

E a Lampedusa scoppia il caso degli autobus utilizzati per trasferire i migranti dal molo al Centro e dalla struttura di primissima accoglienza fino al porto dove avvengono i trasferimenti con i traghetti di linea: i pullman non sarebbero idonei e subirebbero continui rallentamenti e guasti.