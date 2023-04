Catanzaro, Pasquetta con freddo e temporali

Un'improvvisa e intensa grandinata ha caratterizzato il pomeriggio di Pasquetta nel centro e nella zona nord di Catanzaro oltre che nei comuni della fascia presilana. Strade, tetti e auto sono state in breve imbiancate quasi come se avesse nevicato. In tutta la Calabria però il lunedì dell'Angelo è stato caratterizzato da un freddo pungente con temperature ben al disotto delle medie stagionali, complice la tramontana, e tempo incerto sin dal mattino con piogge e temporali. La neve ha fattola sua ricomparsa in corrispondenza delle cime più alte dellaSila. In funzione, a Lorica, nella fascia cosentina dell'altopiano, gli impianti di risalita per la gioia degli amanti degli sport invernali. A fare le spese delle bizze del meteo anche nel resto della regione sono state, al contrario, le gite fuori porta fortemente condizionate dall'incognita maltempo alimentata dall'allerta gialla valida per l'intera giornata su tutto il territorio regionale. In tanti, per questo, hanno dovuto rinunciare al tradizionale pic-nic all'aperto optando quando possibile su una grigliata casalinga, tanto per non venire meno alla tradizione. Le presenze in ristoranti e agriturismi hanno comunque fatto registrare il tutto esaurito. Traffico regolare sull'autostrada A2 del Mediterraneo, più intenso sulle arterie litoranee ioniche e tirreniche in corrispondenza con la principali località turistiche costiere.