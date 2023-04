Calcio, grazie ad un autogol la Reggina supera il Venezia

La Reggina batte 1-0 il Venezia al Granillo: decisiva un'autorete. Gli amaranto vanno in vantaggio al 10' quando Ceppitelli devia oltre la linea dopo un'azione Liotti-Rivas. Al 24' Ellertsson da fuori area col destro calcia fuori. Al 27' Pohjanpalo manda in rete ma il gol viene annullato dopo il controllo Var per posizione di fuorigioco. Nei primi minuti della ripresa i calabresi tentano il raddoppio con una conclusione di Canotto che però finisce sul fondo. La panchina arancioneroverde prova a recuperare con i cambi e i veneti creano qualche occasione ma senza mai finalizzare, anche sul finale quando Colombi salva il risultato dopo una mischia in area. La Reggina porta a casa tre punti importanti.