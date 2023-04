Ciclismo, il Giro di Sicilia al via da Marsala: Damiano Caruso prova il bis

Tutto pronto per il Giro di Sicilia, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana, che prenderà il via domani da Marsala per concludersi il giorno 14 in quel di Giarre, dopo quattro tappe che toccheranno gran parte dell'isola. Il numero 1 sarà sulle spalle di Damiano Caruso, vincitore della maglia giallorossa nel 2022 e tra i maggiori indiziati per il successo finale. A contendergli il successo ci saranno, tra gli altri, Diego Ulissi, Alexey Lutsenko, Louis Meintjes, Sebastien Reichenbach e Rafal Majka. Folta anche la pattuglia dei velocisti, con Mark Cavendish ed Elia Viviani in prima fila. Oltre ai plurivincitori di tappe nei Grandi Giri ci saranno Matteo Malucelli (vincitore di una frazione nel 2022), Alvaro Hodeg, Niccolò Bonifazio, Filippo Fiorelli, Luca Colnaghi, Jhonatan Restrepo, Felix Engelhardt, Attilio Viviani, Giovanni Lonardi e Davide Persico. Tra finisseurs particolare attenzione a Vincenzo Albanese, Valerio Conti, Simone Petilli, Paul Double, Davide Gabburo, Alexis Guerin, Walter Calzoni, Lennert Teugels, Simon Pellaud e Tsgabu Grmay.