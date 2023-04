Pasquetta sotto la grandine a Ragusa: più colpito il Modicano (Ecco il Video)

Le previsioni meteo non sono state smentite: se il maltempo ha “graziato” le feste religiose di Pasqua, così non è stato per la Pasquetta, resa “pazzerella” da un tempo instabile e dal clima rigido, con forti folate di vento che hanno rovinato i piani di chi prevedeva gite fuori porta e scampagnate già dalla prima mattinata. I più temerari hanno comunque “osato”, prendendo d’assalto soprattutto le spiagge e le mete balneari in genere. Ma in provincia di Ragusa anche una grandinata ha parzialmente rovinato il Lunedì dell’Angelo, specialmente nel Modicano, dove ha piovuto fitto e misto a grandine per alcuni minuti, proprio all’ora di pranzo, poco prima delle 14. Chicchi piccoli ma copiosi, scioltisi quasi subito anche alla luce del sole che ha fatto capolino poco dopo. (GUARDA IL VIDEO)