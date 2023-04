Papa Francesco e il cardinale Parolin chiedono piena verità sul 'caso Orlandi'

Sul caso Orlandi "il desiderio e la volontà ferrea del Papa e del Segretario di Stato" Parolin "sono di fare chiarezza senza riserve". A dirlo in un'intervista al Corriere della Sera è il promotore di Giustizia della Città del Vaticano Alessandro Diddi, che oggi incontrerà Pietro Orlandi, fratello della giovane scomparsa nel 1983. "Sia il Santo Padre che il cardinale Parolin, mi hanno concesso massima libertà d'azione per indagare ad ampio raggio senza condizionamenti di sorta e con il fermo invito a non tacere nulla - rivela il magistrato -. Ho il mandato di accertare qualunque aspetto in uno spirito di franchezza, di 'parresia' evangelica e tale approccio è ciò che più conta". "Se non svolgerò le attività di indagine accuratamente - aggiunge -sarò sotto gli occhi di tutto il mondo". Diddi rivela che dalle indagini "qualche iniziale risultato è stato conseguito". "In pochi mesi sono state effettuate verifiche non espletate in 40 anni". Assicura poi che "gli approfondimenti eseguiti dovranno emergere", e "di questo anche le gerarchie vaticane - precisa - sono pienamente consapevoli". Riguardo alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso,"vi sarà una proficua collaborazione tra i due Stati", assicura il promotore di Giustizia vaticano. "Forniremo con estrema franchezza nell'ottica della mutua collaborazione" le informazioni richieste da Roma. E ribadisce "l'auspicio che all'esito di questo comune sforzo un giorno possa emergere la verità".