Calci e pugni alla madre per i soldi: arrestato a Francofonte

Lieto fine per una donna di Francofonte, maltrattata e minacciata dal figlio 32enne. Provvidenziale l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione che, su segnalazione della Centrale Operativa di Augusta, si è recata presso l’abitazione di una donna che, in lacrime, implorava aiuto a causa della violenza del figlio alla ricerca di soldi.

La penosa scena è stata ripresa da alcuni sistemi di videosorveglianza che hanno documentato il 32enne mentre colpiva la madre con pugni e calci. I Carabinieri hanno dato assistenza alla donna, curata dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lentini, ed hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia, associandolo nel carcere di “Cavadonna”.