L'acatese Salvatore Campagnolo ex questore di Verbania Cavaliere al Merito della Repubblica

L’acatese Salvatore Campagnolo, dirigente generale della Polizia di Stato in pensione, con decreto del presidente Sergio Mattarella, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana. Un prestigioso riconoscimento per l’ex questore di Verbania che il 30 aprile 2020, a 63 anni, terminava il suo lavoro al servizio delle Istituzioni.

Laureato in giurisprudenza, iniziò la carriera al Terzo reparto mobile di Milano, poi fu alla Questura di Como. Dopo essere stato anche dirigente all’ufficio personale e della Squadra Mobile, nel 1991 fu assegnato al centro interprovinciale Criminalpol della Lombardia di Milano come vice dirigente. In seguito a Milano al Terzo reparto mobile con lo stesso incarico e nel 1997 a Lecco come dirigente della divisione anticrimine. Nel 2007 vice questore vicario della Questura di Lecco e nei due anni successivi al commissariato di pubblica sicurezza di Monza e a Sanremo. Nel 2011 alla Questura di Udine come vicequestore vicario e dopo quasi cinque anni la promozione a questore con l’arrivo a Verbania.

Un altro Campagnolo, Giuseppe, nipote, agente di polizia inquadrato nel reparto di formazione, parteciperà mercoledì a Roma alla cerimonia per il 171° Anniversario della fondazione Corpo, che si terrà nella terrazza del Pincio.