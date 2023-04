Non si è fermata neanche nelle giornate festive della Pasqua la lotta alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dagli Uffici operativi della Questura di Siracusa.

Agenti delle Volanti, nel corso dei quotidiani controlli nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, hanno rinvenuto e sequestrato, in Via Santi Amato, 32 dosi di crack e 9 dosi di cocaina pronte per essere cedute agli assuntori della zona.