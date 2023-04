Sbarcati a Catania 108 migranti: erano a bordo della nave 'Peluso'

Sono in tutto 108 le persone, tra le quali donne e bambini, fatte sbarcare al porto di Catania. Erano a bordo della nave 'Peluso' della Guardia costiera salvate nel corso di un intervento ieri a cento miglia delle coste siciliane. La nave subito dopo l'arrivo in porto e lo sbarco ha ripreso il largo per effettuare le operazioni di traino del peschereccio con i rimanenti settecento migranti il cui arrivo a Catania è previsto per la notte. La Regione e la Protezione civile regionale hanno già organizzato l'allestimento di due tendostrutture.