Rissa di Pasquetta a Marzamemi, un 18enne arrestato e una denuncia

Nel corso della tarda serata di ieri,a Marzamemi, i Carabinieri di Pachino, unitamente a personale del locale Commissariato, impegnati in servizio di Ordine Pubblico nella frazione marinara, per il previsto afflusso turistico in occasione della festività del lunedì di Pasqua, sono intervenuti a seguito di una rissa tra giovani del luogo.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di arrestare per resistenza a Pubblico ufficiale un 18enne di Pachino, che poco prima avrebbe partecipato alla rissa, mentre gli Agenti del locale Commissariato di P.S., hanno denunciato per lo stesso reato un coetaneo che ha cercato di ostacolare l’intervento delle Forze di Polizia.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.