Calcio, la Canicattinese promossa in Seconda Categoria: le congratulazioni dell'amministrazione comunale

Le più vive congratulazioni, a nome dell’intera città di Canicattini Bagni, e un grande in bocca lupo per tanti successi nella prossima stagione, sono stati espressi dal Sindaco Paolo Amenta, insieme all’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, all’Amministrazione, alla Presidente Loretta Barbagallo e a tutto il Consiglio comunale, al Presidente della società calcistica ASD Canicattinese, Alessandro Sipala, alla dirigenza, al tecnico Marco Randazzo e a tutti i giocatori, per la recente promozione in Seconda Categoria al termine di una stagione che ha visto la formazione canarina protagonista nel Girone Unico Siracusa del Campionato di Calcio di Terza Categoria.

La vittoria ottenuta lo scorso sabato 8 aprile 2023 allo stadio di Canicattini Bagni, con il caloroso sostegno del pubblico di casa, nella finale play-off per 2-1 contro l’APD Melilli, con reti del difensore Francesco Liistro e dell’esterno Sebastiano Tiralongo, ha permesso alla Canicattinese di mantenere e chiudere il Campionato al secondo posto in classifica, conquistando così la promozione.

«Una promozione più che meritata quella dell’ASD Canicattinese – hanno ribadito il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Salvatore Di Mauro – che premia l’ottimo lavoro e i sacrifici fatti in questi anni dai dirigenti e da tutti i giocatori. Un traguardo che segue l’aggiudicazione anche del Campionato provinciale Giovanissimi under 15 di Calcio a 5 e il passaggio alle regionali da parte della società del Presidente Alessandro Sipala. Un momento di festa e di orgoglio per la città di Canicattini Bagni e per tutto lo Sport canicattinese che come Amministrazione comunale contribuiamo a sostenere, servire e migliorare, mettendo a disposizione strutture efficienti, come il recente nuovo stadio in erba sintetica e i riqualificati impianti sportivi di via Solferino».

A congratularsi con tutto lo staff dell’ASD Canicattinese anche il Presidente della FIGC siracusana Nello Cavarra e il collaboratore provinciale Antonio Rizza che ha consegnato la targa della promozione.