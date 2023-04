Forza Italia a Siracusa, Corrado Bonfanti già sindaco di Noto è il nuovo coordinatore

Sarà Corrado Bonfanti, già sindaco di Noto a coordinare Forza Italia in provincia di Siracusa. Lo ha deciso il coordinatore regionale del partito Marcello Caruso che oggi ha formalizzato la nomina.

"La scelta di Corrado Bonfanti - spiega Caruso - risponde all'esigenza di proseguire anche in quella provincia un percorso di radicamento territoriale importante, che assicuri allo stesso tempo raccordo fra tutti i livelli istituzionali ed un continuo dialogo e confronto con la società civile, con quanti nel mondo dell'impresa, dell'associazionismo e dei servizi si riconoscono nelle posizioni e nelle politiche moderate del nostro partito e vogliono condividere con noi l'impegno per migliorare le nostre comunità."

Bonfanti, bancario classe 1965, ha ricoperto diversi incarichi in istituzioni culturali della provincia.

"La scelta di Corrado Bonfanti quale coordinatore provinciale di Forza Italia è un segnale importante della volontà del partito di costruire una presenza che sia sempre più espressione del territorio e che possa dare risposte ai problemi delle nostre comunità.

Lavoreremo con Bonfanti, per portare all'ARS le istanze della nostra provincia e per far sì che grazie all'attenzione del Governo regionale, si trovino giuste risposte ai bisogni dei nostri concittadini, delle imprese locali e delle famiglie."

Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso commentando la nomina dell'ex sindaco di Noto quale coordinatore di Forza Italia in provincia.

(Nella foto da sinistra Leo Marino, Corrado Bonfanti ed il parlamentare di Forza Italia all'Ars, Riccardo Gennuso)