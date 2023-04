Ragusa, Melodica: concerto del duo Teresa Kaban al pianoforte e Henryk Blazej al flauto

La 28^ stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell'anima” continua sabato 15 aprile. Al Nuovo Teatro leader di Ragusa alle 20.30 (con apertura al pubblico alle ore 20.00), sarà la volta del duo di musicisti di fama internazionale Teresa Kaban al pianoforte e Henryk Blazej al flauto. Il Duo si esibirà nel concerto dal titolo “Cantabile e presto”. Il costo del singolo biglietto intero è di 10 euro e ridotto per gli studenti fino a 20 anni è di 5 euro, l'ingresso è invece gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 o al 349 2993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it.