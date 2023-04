Palermo, la Cassazione: correntista truffato? La colpa non è della banca

C’è un nuovo capitolo nella triste vicenda delle truffe digitali ai danni dei clienti delle banche: una recente sentenza della Cassazione ha affermato che se un cliente di una banca finisce nella 'trappola' del phishing e rimane vittima di una frode, la responsabilità è sua e non dell'istituto di credito. Così recita la sentenza numero 7214 del 13 marzo, con la quale, di fatto, si introduce un principio che rappresenta per le banche una protezione non indifferente di fronte alle richieste di risarcimento danni avanzati da clienti truffati on line.

Sul caso interviene la FABI di Palermo che da tempo ha iniziato una campagna di denuncia ma soprattutto di informazione sul fenomeno, oramai dilagante, delle truffe bancarie online, spesso sottovalutato e caratterizzato dalla tendenza delle banche ad imputare la colpa delle truffe esclusivamente alla disattenzione e/o alla poca accortezza degli utenti.

“Ma non è esattamente sempre così e occorre fare “educazione digitale” rivolta a quelle fasce di clientela non adeguatamente preparate che, a seguito della massiccia chiusura delle agenzie, sono costrette ad adoperare smartphone, app e home banking anche quando non sono in grado – afferma Gabriele Urzì Segretario Provinciale FABI e Responsabile Salute e Sicurezza FABI Palermo. La normativa italiana viene in soccorso del correntista – precisa Urzì - e prevede che, se tempestivamente denunciata, sia onere degli istituti di credito provare che l’operazione fraudolenta contestata sia stata autenticata e correttamente registrata e contabilizzata. Ogni istituto di credito o istituzione finanziaria deve dotarsi di un “sistema di autenticazione forte". Il Tribunale di Palermo in primo grado aveva condannato l'intermediario a rimborsare al correntista la somma che era stata sottratta fraudolentemente, ritenendo che l'intermediario non avesse adottato tutte le misure di sicurezza tecnicamente idonee a prevenire danni come quello oggetto di causa. Decisione che è stata riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo, per poi essere confermata dalla Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso escludendo la responsabilità dell'intermediario”.