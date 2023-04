A Siracusa “Nostos”, il festival letterario del viaggio e dei viaggiatori

“Nostos”, festival letterario del viaggio e dei viaggiatori, ideato e diretto da Fulvia Toscano e promosso da “Articolo 9” con il patrocinio della Città di Siracusa, propone tre percorsi: la Sicilia dei Gattopardi, la Sicilia dei Parchi e la Sicilia dei Teatri.

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile, a Siracusa, si rinnova l’appuntamento con il Festival, in tre luoghi importanti e significativi della città aretusea: Palazzo Bellomo, Palazzo Vermexio e Palazzo Montalto, da poco restituito alla Città come spazio destinato all’Arte. L’ingresso a tutti gli incontri è libero.

Ospite d’onore sarà il professore Franco Cardini, studioso e storico di fama internazionale, al quale, sabato 15 aprile alle ore 19, a Palazzo Vermexio, verrà consegnato il Premio “Custodi della Bellezza”.

Ricchissimo il programma della tre-giorni: nella prima giornata, venerdì 14 aprile, alle ore 18, alla Galleria di Palazzo Bellomo, prendendo spunto dall’ultimo libro di Alberto Samonà, “Bonjour Casimiro: il Barone e la Villa fatata” (Rubbettino editore), dedicato alla straordinaria figura di Casimiro Piccolo, fratello del poeta Lucio e di Agata Giovanna che fu artefice del favoloso giardino di Villa Piccolo, si percorrerà un ideale viaggio tra le dimore, reali e immaginifiche, degli “Ultimi Gattopardi”.

Nella seconda giornata, sabato 15 aprile, alle ore 18,30, a Palazzo Vermexio, prima della consegna del Premio al professor Cardini, l’associazione Art.9 approfondirà alcuni temi che, da sempre, connotano la sua attività. In particolare, il tema della governance dei Parchi archeologici, la cui istituzione si deve a una precisa volontà politica dell’allora assessore ai Beni Culturali, Fabio Granata, che con la pionieristica legge del 2000 ha aperto visionariamente la strada a tutte le future declinazioni del sistema dei Parchi, con un lavoro proseguito dai successivi assessori Sebastiano Tusa e Alberto Samonà, ed emulato negli anni in tutta Italia. Si parlerà di Ecosistemi, sostenibilità e tutela del paesaggio con Marco Mastriani, da poco eletto coordinatore di FederParchi.

Il terzo itinerario, in programma per domenica 16 aprile, alle ore 11 a Palazzo Montalto, è un invito al viaggio alla scoperta dei piccoli teatri di Sicilia, con una conversazione tra Vicky Di Quattro, direttrice artistica con la sorella Costanza, del Teatro di Donnafugata, e Fulvia Toscano, ideatrice di Nostos e direttore artistico di Naxoslegge e della collana “Topografie dell’anima” per Historica, in cui è stato pubblicato il volume “Nell’anima della scena”, da lei curato insieme alla stessa Vicky Di Quattro, che sarà presentato nella occasione.