Modica, Enjoy Barocco: al Parco archeologico di Cava Ispica tre travelblogger olandesi

Una immersione nel barocco ibleo anche per godere delle immagini e dei sentimenti popolari nutriti da fede e folclore. I tre travelblogger olandesi, nel loro tour, hanno potuto godere della preziosa collaborazione della guida Sabrina Tavolacci. I giornalisti hanno visitato Ragusa Ibla prima di assistere a due delle rappresentazioni più caratteristiche del giorno di Pasqua, la Madonna Vasa Vasa a Modica e l'Uomo Vivo a Scicli. Due manifestazioni ricche di sentimento popolare che i blogger hanno apprezzato proprio per la grande partecipazione di folla. E non poteva mancare la visita al Parco archeologico di Cava Ispica, alla scoperta del trogloditismo ibleo, e alla città di Ispica.

(Nella foto i tre travelblogger olandesi al Parco archeologico di Cava Ispica)