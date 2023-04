Rubato l’ulivo alla Città dei Ragazzi di Catania

Inizia con un furto la misteriosa scomparsa dell’ulivo donato alla comunità e piantumato in via Gramignani 128 a Catania durante la festa di riapertura dello scorso 26 marzo. L’ulivo alla città dei Ragazzi è durato poco più di due settimane.

Viola Sorbello, presidente della delegazione di Legambiente nel capoluogo etneo parla di “Un gesto altamente simbolico il nostro partecipare e la nostra donazione, abbiamo accolto l’invito di Città dei Ragazzi con rinnovata sinergia, felici di donare degli alberi e delle piante al centro ma soprattutto al quartiere e a chi lo abita”.

A pochi giorni dalla fine della Pasqua, questo atto di privazione pone, ancora una volta, lo sguardo su un segnale netto di un rifiuto da parte di chi forse non accetta, o non riconosce, la compresenza di altre realtà, come Spazio 47 e i volontari del CAG.

“Abbiamo aderito all’inaugurazione del Centro di Prossimità, Città dei ragazzi, con la premessa e la promessa collettiva, di tutti i partecipanti, di prenderci cura del nuovo spazio. Mano sul cuore, la presa di responsabilità che ogni cittadino attivo dovrebbe assicurare a sé stesso, in primis, e quindi agli spazi e luoghi che abita” continua Viola Sorbello.

Nella mattina del 26 marzo, tante le realtà presenti in via Gramignani 128: enti pubblici, privati, associazioni, volontari, famiglie e singoli cittadini, alle porte di quello che vuole essere un centro di accoglienza e di sostegno alle fragilità di un quartiere abbandonato a sé stesso. Durante la “Festa delle famiglie”, che ha accolto più di 300 presenze, sono state lanciate iniziative di prossimità e “futuro” legate alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente, alla legalità, all’inclusione, alla cura dei luoghi di interesse comune".