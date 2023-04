Emergenza migranti, Pace (DC): convocare commissione parlamentare a Lampedusa

Una riunione della VI Commissione dell’Ars a Lampedusa per accertarsi delle condizioni di vivibilità dell’hotspot che accoglie i migranti e che contestualmente vada a sincerarsi della struttura poliambulatoriale

che resta al servizio della cittadinanza. È quanto chiede il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace (nella foto), al presidente della Commissione parlamentare alla Salute e Servizi sociali, Giuseppe Laccoto.

“L'arrivo di migliaia di migranti sull'isola di Lampedusa tiene costantemente accesi i riflettori sulle emergenze sanitarie che ne derivano e che competono alla gestione dei soccorritori in mare e all'accoglienza a terra. Il personale sanitario e parasanitario, che si occupa di offrire le prime cure a bambini, neonati e donne spesso in gravidanza e ad ogni altra persona che arriva al termine di lunghe traversate, affronta ogni tipologia di richiesta con il compito di stabilizzare al meglio i migranti, offrendo scarpe, coperte, acqua, prime cure e consentirne il trasferimento presso l'hotspot”, dichiara l’onorevole Pace.