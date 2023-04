Caltagirone, scherma: domenica trofeo promozionale regionale Under 10 e prova paralimpica

Il trofeo promozionale regionale under 10 e la prova regionale paralimpica di scherma, che si terranno domenica 16 aprile, a partire dalle 10, al palazzetto dello sport “Don Pino Puglisi” di via delle Industrie, organizzato dall’ Accademia d’armi “Agesilao Greco” vedrà nuovamente Caltagirone protagonista in una disciplina in cui la città della ceramica vanta una notevole tradizione.

Prevista la partecipazione di 125 mini atleti provenienti dalle diverse province dell’Isola, fra cui 20 giovanissimi calatini appartenenti all’Accademia d’armi “Agesilao Greco” del presidente Massimo Porta e della maestra Gloria Salerno, e di 16 atleti paralimpici, 13 dei quali già qualificati per la finale nazionale di Santa Venerina di maggio. Undici gli ufficiali di gara federali. Saranno presenti il componente della presidenza nazionale Fis Sebastiano Manzoni e il presidente regionale Fis Arturo Torregrossa. Tenuto conto della categoria dei partecipanti (under 10), le gare si svolgeranno senza classifica, così come indicato dal Coni nazionale. “L’evento- sottolinea l’assessore allo Sport Luca Giarmanà - si annuncia come un significativo momento di sport per la città”. E’ anche, come evidenziato dal presidente Massimo Porta, “la conferma dell’ottima intesa che intercorre tra Fis e l’Accademia d’armi ”.