Canicattini Bagni, domenica raduno di auto d'epoca con degustazione di prodotti tipici

Raduno di Auto d’Epoca domenica 16 aprile 2023 a Canicattini Bagni con degustazione di prodotti tipici e visite guidate alla scoperta del Liberty e del paesaggio canicattinese. Conclusi i riti e le tradizioni legate alla Pasqua, con l’arrivo della stagione primaverile riprendono gli appuntamenti turistici a Canicattini Bagni e con essi l’arrivo di visitatori. In programma domenica 16 aprile 2023, con inizio alle ore 9:00 in Piazza Caduti di Nassirya e colazione al “Black & White Cafè”, l’appuntamento con il Raduno di Auto d’Epoca promosso e curato dall’Associazione Volante Storico di Siracusa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Assessorato al Turismo, e il Museo TEMPO.