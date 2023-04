Nonno Gioacchino festeggia i suoi 101 anni all'Ufficio postale di Floridia

L'ufficio postale di Floridia è la sua seconda casa ed i dipendenti dell'Ufficio di via Foscolo, rappresentano una seconda famiglia. Per Gioacchino Midolo, originario di Avola, ma abitante a Floridia festeggiare i suoi compleanni alle Poste, è diventato un rito. Così anche per i suoi 101 anni, la tradizione è stata rispettata, tra la sua felicità e quella degli stessi postali. Stamane il nonno centenario è stato accompagnato dalla figlia nell'ufficio di via Foscolo. Ad attenderlo davanti la porta ed a fare gli onori di casa, la direttrice dell'ufficio postale, Lina Italia e tutto il personale. Gioacchino Midolo ha salutato i suoi 101 con una bella torta. Poi tanti sorrisi per i suoi amici di sempre e le foto di rito. Midolo ha già iniziato la corsa verso i 102 anni.

L.M.