Floridia, evade per la quarta volta dai domiciliari: finisce in carcere

Un floridiano, Gianluigi Caruso, 32 anni, con diversi precedenti per furto, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza per evasione. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari in quanto responsabile dei furti in danno di diverse attività commerciali di Floridia.

I militari, nel corso dei quotidiani controlli dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, hanno constatato l’assenza dell’uomo quattro volte in una settimana.

I Carabinieri hanno chiesto all’Autorità Giudiziaria un provvedimento di aggravamento e dopo averlo rintracciato lo hanno condotto in carcere.