La Consulta sulle coppie gay: "Punti fermi i diritti dei minori"

"L'attenzione della Corte costituzionale è stata incentrata sui diritti dei nati. Punti fermi sono i diritti dei minori.

Abbiamo lanciato un messaggio di attenzione per i diritti del minore e la cura dei figli nati". Lo ha detto la presidente della Consulta Silvana Sciarra, parlando dei diritti dei figli delle coppie gay, nella conferenza stampa cominciata dopo l'udienza straordinaria.

"La severità" delle pene "non può essere manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato". È il monito che rivolge al legislatore la presidente della Corte Costituzionale nella sua relazione all'udienza straordinaria, alla presenza del capo dello Stato.

La Corte costituzionale è "attenta ai grandi temi del presente, tra cui il contrasto alle emergenze climatiche" sottolinea Sciarra, richiamando in particolare la sentenza con la quale nel "ribadire il principio di massima diffusione delle energie rinnovabile" si è evidenziato che il regime delle autorizzazioni costituisce "un imprescindibile punto di equilibrio" tra due interessi fondamentali: il potenziamento delle fonti rinnovabili e la tutela del territorio.

"Ho in mente tante decisioni in cui intervenendo sulle modalità di esecuzione della pena si dimostra che non c'è un disegno di indebolimento nella lotta alla criminalità organizzata, ma c'è anche il punto di vista dei diritti che è di questa Corte. La parola dignità non va mai dimenticata in questi contesti" ha detto inoltre Sciarra rispondendo alle domande dei giornalisti.