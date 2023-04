Un aiuto che vale una vita: a Palermo una iniziativa sull’affido familiare

Per sensibilizzare e informare sull’affidamento familiare, l'AFAP organizza uno spettacolo gratuito al Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo il 15 aprile 2023 alle 20,30.

E’ ormai una tradizione. Si tratta dell’appuntamento annuale con lo spettacolo di sensibilizzazione sull’affido familiare organizzato dall’AFAP (associazione famiglie affidatarie Palermo). Quest’anno la cittadinanza è invitata a partecipare a “Affido: un aiuto che vale una vita”, la manifestazione che si svolge il 15 aprile 2023 al Teatro Don Bosco Ranchibile (via Libertà) di Palermo alle ore 20,30. Attraverso le coreografie dell’Ensemble Company 2.0, le melodie del coro di voci bianche I raggi di sole e del coro dinamico MOViE Singer diretti dalla maestra Valentina Miserendino, le note degli artisti dell’Accademia PAS - Performing Arts School, si creerà l’atmosfera giusta per apprezzare e comprendere il valore dell’affidamento. Infatti, il tutto sarà accompagnato dalle testimonianze dei ragazzi in affido e dalle esperienze degli altri protagonisti di questo formidabile strumento di solidarietà. Alla parole si affiancheranno le immagini… quelle magiche di sabbia realizzate da Lidia Angelo; quelle della realtà con la proiezione del video intervento di Stefania Petyx; quelle suscitate dal “cunto” messo in scena dall’attore palermitano Salvo Piparo. L’iniziativa, inoltre, ha avuto il gratuito patrocinio del Comune di Palermo e il supporto dell’azienda Prezzemolo&Vitale.

L’evento del 15 aprile è a ingresso libero e senza raccolta fondi. Ha puramente lo scopo di diffondere la cultura dell’affidamento familiare e di far conoscere l’AFAP, affinché possa aiutare sempre più bambini a lasciare le comunità in cui vivono e a conoscere modelli familiari positivi.