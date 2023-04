Emergenza rifiuti in Sicilia, Lombardo (Sicilia Vera): ancora dubbi su discarica di Lentini

"Già nelle scorse settimane, afferma il deputato di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo, avevamo espresso perplessità rispetto alle dinamiche gestionali della discarica di Lentini e al rapporto tra il Governo regionale e dunque il Dipartimento Acqua e Rifiuti e la Sicula trasporti.

I nostri dubbi hanno trovato conferma nel verbale dell’incontro che si è svolto lo scorso 29 marzo in assessorato tra le parti in causa.

Dal verbale, prosegue Lombardo, si evince la disponibilità da parte della Sicula Trasporti a voler continuare con le operazioni di trattamento dell’impianto di TMB a condizione che venga individuato un percorso chiaro e condiviso che permetta di poter ottenere tutte le autorizzazioni necessarie nel rispetto della normativa vigente ed in tempi brevi. Chiede pertanto che i dipartimenti interessati nel rilascio delle autorizzazioni esplicitino quale documentazione produrre. Emerge inoltre che l’operatività della rotoimballatrice dovrebbe permettere di ridurre i costi, ribaltati ai Comuni, in una misura stimabile all’incirca del 6-7%. Ciò che ci chiediamo, aggiunge Giuseppe Lombardo, è perché questo passaggio non sia stato fatto prima per consentire una riduzione dei costi a carico dei comuni. È chiaro che ci sono delle responsabilità, pretendiamo che vengano individuate e che si agisca conseguentemente.

Aspettiamo inoltre ancora di sapere che fine hanno fatto i famosi 45 milioni promessi dal Governo Musumeci esattamente due anni fa, con delibera di G.R. 138 del 31 marzo 2021. Non è più pensabile, conclude Lombardo, agire e gestire un settore così delicato che ha ricadute importanti sulla qualità di vita dei cittadini come fosse una cosa “privata”. Basta con gli affari e gli affaristi!”