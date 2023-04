Lions Club Catania, screening sanitari gratuiti

Domenica prossima 16 aprile i soci del Lions Club della V Circoscrizione organizzano a Catania, con lo slogan 'Di pari passo', il tradizionale appuntamento di aprile con il 'Lions Day', evento che vede i Lions italiani impegnati nelle piazze di tutta Italia per una campagna di prevenzione sanitaria con gli screening sanitari gratuiti e per incontrare la cittadinanza e informare tutti sui principî e le attività dei Lions Club.

Nel capoluogo etneo vi saranno quattro diverse postazioni, dove sarà possibile svolgere gli screening dalla 9 alle ore 13,secondo la seguente articolazione. Zona 11 (Catania Host, Catania Faro Biscari, Catania Val Dirillo, Catania for an Absolute Serve). Parrocchia di San Michele Arcangelo (San Nullo): screening diabetologico, cardiologico, chirurgico e posturale; iniziativa organizzata in collaborazione con Don Aristide Raimondi, Parroco Chiesa San Michele Arcangelo e Cos Centro Ortopedico Siciliano. Zona 12 (Catania Etna, Catania Nord, Catania Mediterraneo,Catania Lago di Nicito). Sagrato della Chiesa di San Luigi: screening diabetologico, audiometrico, vista, Alzheimer ed isturbi cognitivi; sensibilizzazione donazione del sangue e sugli screening oncologici. Zona 13 (Catania Bellini, Catania Alcantara, Catania Riviera dello Ionio, Catania Ovest e Catania Brancati). Comunità Parrocchiale della Madonna della Salute (Picanello): screening diabetologico, odontoiatrico e uditivi; raccolta e donazioneSangue. Zona 14 (Catania Gioeni, Catania Est, Catania Porto Ulisse, Catania Vallis Viridis). Piazza Verga: screening diabetologico, informazione e sensibilizzazione sana e corretta alimentazione.