Pallamano, campionato di serie B Drago: impegni da non sottovalutare per le prime della classe

Due impegni casalinghi ma da non sottovalutare per le prime due della classe nella quinta giornata del campionato di Serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

La capolista Aetna Mascalucia domenica prossima ospita al Palawagner lo Scicli Social Club terza forza del campionato mentre il TH Alcamo galvanizzato dalla vittoria casalinga sempre con gli sciclitani del Social Club in una gara di recupero che li ha portati a ridosso degli etnei è impegnato in un insidioso derby contro la Pallamano Marsala.

Per il resto l’Agriblu Scicli non ha avuto particolari difficoltà nell’anticipo di mercoledì 12 aprile a regolare in casa il Beach Team Messina mentre il Villaurea Palermo attende il Girgenti.

Ma questo il quadro completo della quinta giornata:

15/04/2023 18.30 – Alcamo – Pall. Marsala – Arbitri: Nania Fabio –Campagna Diego – Commissario: Chiarello Vincenzo (partita in direttaTV)

12/04/2023 20.15 – Agriblù Scicli – Messina – Arbitri: Manzella Luciano –Castagnino Antonio

16/04/2023 17.00 – Villaurea – Girgenti – Arbitri: Pezzer Andrea – NaniaClaudio

16/04/2023 18.00 – Aetna Mascalucia – Scicli Social Club – Arbitri:Bertino Nunzio – Bozzanga Sergio - Commissario: Cosenza Giuseppe

La classifica

Aetna Mascalucia 31

Alcamo 30

Scicli Social Club 25

Agriblu Scicli 23

Pall. Marsala 18

Villaurea Palermo 13

Beach Team Messina 2

Girgenti 2