Cinema. "I Pionieri": buona l'opera prima del regista modicano Luca Scivoletto

"I Pionieri", prodotto da Fandango con Rai Cinema, il primo film del regista modicano Luca Scivoletto – classe 1981, una ricca bacheca di premi per la realizzazione di documentari e cortometraggi – ha suscitato la curiosità tipica di chi, semplice spettatore, aspetta i titoli di coda per esprimere un giudizio. Ma, anche, per complimentarsi, magari sottovoce, con chi è andato via dalla città natìa per sfidare il mondo nella patria della Dolce Vita. Luca Scivoletto ha percorso questa strada, trasferendosi a Roma da adolescente e iniziando a fare esperienza come regista e sceneggiatore. E il titolo del primo film è risultato quasi predestinato, “I Pionieri”, un reparto di giovani comunisti che, tuttavia, secondo i bene informati della “Falce e martello” non è mai esistito. Fantasia? Poco male. Perchè i Pionieri sono quattro ragazzini protagonisti della storia ambientata in Sicilia, nell'estate del 1990. Enrico ha dodici anni e tutti i problemi dei ragazzini della sua età. Ma a tormentarlo non sono gli ormoni impazziti o un amore non corrisposto. Il suo problema più grande si chiama Partito Comunista Italiano. Il partito di suo padre - dirigente locale e probabile futuro segretario regionale - e di sua madre, delegata all'educazione ortodossa dei figli: niente religione, niente Reebook, niente Rambo, niente Nintendo. In pratica: niente vita sociale. A parte Renato, l'unico amico di Enrico, anche lui figlio di comunisti. Enrico e Renato decidono di scappare da quella vita. Ma sulla via della fuga incontrano Vittorio, compagno di scuola pluribocciato e manesco che si unisce all'impresa; e Margherita, anche lei in fuga dalla madre, militare americana della vicina base Nato, e da un vero campo scout. Quattro ragazzini con ben poco in comune, se non la necessità di scappare…..

Nel film la realtà di un periodo storico si colora anche di sogni e di sentimenti che caratterizzano l’adolescenza di questi quattro ragazzi che, in certe sequenze ricordano molto da vicino quelle di un altro film (“Italo”, di Alessia Scarso) con protagonisti altri ragazzini che si perdono in un dedalo di grotte e fitta vegetazione.

Gli esterni dei Pionieri sono stati girati a Modica e il regista è stato bravo a cogliere tanti scorci di una città “cinematografica” che non erano stati mai valorizzati in altre produzioni, soprattutto televisive. Luca Scivoletto, in questo, è stato certamente aiutato dal fatto di avere frequentato, da piccolo, vicoli e stradine della sua città e di avere calpestato quelle basole che raccontano gioia, amori, delusioni, passioni. La vita, insomma.

L’anteprima del film, al Cineteatro Aurora di Modica Alta, è stata caratterizzata dalla presenza in sala, oltre che del regista, di due dei ragazzi protagonisti – Mattia Bonaventura (Enrico) e Francesco Cilia (Renato) – e di Peppino Mazzotta (Michele Belfiore), papà di Enrico. Un applauso convinto per il regista alla fine della proiezione, a sottolineare la piacevolezza del film e le ottime tecniche di ripresa, come hanno fatto notare alcuni esperti presenti all’anteprima. Per Luca Scivoletto una serata emozionante nella sua città e gli apprezzamenti per “un’opera prima” di buona qualità e che apre una fase artistica che merita di proseguire.

"I Pionieri" è in programmazione dal 13 aprile a Modica al Cineteatro Aurora.