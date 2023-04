Corini alla vigilia della trasferta di Venezia: "Il Palermo si gioca tutto nelle ultime gare"

"Escludo a priori, in un campionato che è equilibrato come questo, che il Palermo possa avere sottovalutato il Cosenza. Basta vedere la classifica, ci sono squadre con budget importante in fondo. Abbiamo un obiettivo chiaro davanti, è vero che non vinciamo in trasferta da tanto, ma abbiamo fatto prestazioni importanti". Lo ha detto l'allenatore del Palermo Eugenio Corini alla vigilia della partita sul campo del Venezia che si giocherà al Penzo alle 14 a proposito del periodo che sta attraversando la sua squadra e soprattutto dopo il pareggio a reti bianche contro i calabresi. "Il nostro è un percorso quotidiano e certosino di lavoro -ha aggiunto Corini - che fisiologicamente può vivere una fase di rallentamento, che provoca umori diversi, ma a noi è tutto ben chiaro. Mi sono esposto in prima persona, ho detto che vogliamo ambire con leggerezza a un traguardo importante, Palermo vuole tornare da protagonista dove merita di stare". Il concetto di spensieratezza torna fra le parole di Corini."Penso che le ultime partite abbiano un peso specifco straordinario - ha sottolineato l'allenatore - i punti pesano tantissimo e tutti buttano il cuore oltre l'ostacolo. Siam ostati sbarazzini contro il Cosenza, poi abbiamo subito due occasioni importanti. Non vedo squadre in campionato che attaccano all'arma bianca. Dobbiamo essere equilibrati, sapere cosa fare con palla, soprattutto ancora di più quando il valore delle partite aumenta. Serve la spensieratezza, e dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto, di forzare la giocata quando c'è l'opportunità di farlo, essere più incisivi nelle scelte, ma ci stiamo lavorando. Quello che non mi è piaciuto contro il Cosenza è che nei 15' finali siamo stati troppo individualisti e ci siamo esposti ai contrattacchi". A proposito del Venezia, Corini ritiene che sia il tipo di squadra che "certifica l'equlibrio che c'è in questo campionato- ha detto - ha un budget importante, una rosa ben costruita, nonostante abbia disputato un buon campionato a livello di prestazioni ha perso alcune partite che non meritava di perdere.Così come all'andata nemmeno noi meritavamo di perdere, ma siamo stati penalizzati. Basta riguardare quella partita".Corini ha anche annunciato che molto probabilmente la stagione per Francesco Di Mariano è già finita per via del dolore alg inocchio sinistro. "E' una notizia di oggi - ha concluso il tecnico - dopo un percorso conservativo si è capito che farà fatica a rientrare in questo campionato e l'idea è che si dovrà sottoporre a intervento chirurgico".